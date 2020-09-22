صلاح يوجه رسالة لقادة العالم من الأمم المتحدة

وجه محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي رسالة لقادة العالم من الجمعية العامة للأمم المتحدة يحث فيها على ضرورة حصول كل طفل على الجانب التعليمي حتى اللاجئين.

ونشرت مفوضية شئون اللاجئين تصريحًا لمحمد صلاح وجهه إلى كل قادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "دعونا نتأكد من أن جميع الأطفال، بمن فيهم اللاجئون، يمكنهم الذهاب إلى المدرسة وتحقيق أحلامهم".

وذكرت المفوضية :"من المقرر أن يقود لاعب كرة القدم العالمي الشهير محمد صلاح انطلاقة الشباب اللاجئين في أول دورة افتراضية للجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، داعياً كل طفل إلى الحصول على تعليم جيد، بما في ذلك اللاجئين".

وتعاون صلاح بصفته سفيرًا لمؤسسة إحدى شركات الاتصالات وبرنامج مدارس الشبكة الفورية التابع للمفوضية، مع الطلاب اللاجئين من مدارس في كينيا وتنزانيا وجنوب السودان، لمخاطبة قادة العالم في 'SDG Action Zone' اليوم.

وجاء في رسالة صلاح الواضحة :"يجب أن نتأكد من حصول جميع الشباب - بمن فيهم اللاجئون - على التعليم. حان الوقت الآن للتأكد من عدم تخلف الطلاب اللاجئين عن الركب. ومع تفشي فيروس كورونا، يعد التعليم أمرًا بالغ الأهمية".

وخلال جائحة كورونا تأثر حوالي 90٪ من الأطفال في سن الدراسة في العالم بإغلاق المدارس، بما في ذلك ما يقدر بنحو 7 ملايين لاجئ.

وكان التكيف مع القيود التي فرضها وباء كورونا أمرًا صعبًا بشكل خاص بالنسبة لـ 85٪ من لاجئي العالم الذين يعيشون في البلدان النامية أو الأقل نموًا.