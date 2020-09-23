ثقافة السويس يعقد محاضرة حول القيم والأخلاق

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية بفرع ثقافة السويس، حيث عقد بيت ثقافة الزيتيات محاضرة بعنوان "القيم والأخلاق" حاضرها أحمد العصره، تناول فيها أهمية بناء القيم ودور المدرسة في وضع اللبنة الأولى في بناء شخصية الطالب، وكذا المؤسسات التربوية من أسرة ومدرسة ومسجد وكنيسة وجامعة وأندية ومكتبة وإعلام وغير ذلك، فهي القادرة على تعليم القيم الإيجابية وترسيخها وتعزيزها في أذهان النشئ وتطبيقها على أرض الواقع من خلال القدوة، فتعليم القِيَم فريضة ينبغي الاهتمام بها.

وعقدت الثقافة العامة بالفرع محاضرة بعنوان "حقوق المرأة في الشريعة الإسلامية" حاضرها أحمد أبو سمره، تحدث فيها بأن الله كرم المرأة في الإسلام وأعطاها حقوقاً كانت تفتقدها قبل ظهوره، كما منحها حقوقاً لم تمنحها لها الأديان الأخرى، وأول هذه الحقوق وأهمها حق الحياة، فحرم قتلها، قال تعالى "وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت"، وجعل الإسلام جزاء من يربي البنات ويحسن فى تربيتهن جزاءً عظيماً وهو الجنة، كما أعطاها حق المساواة، فساواها في الحق مع غيرها، قال تعالى "ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم".

ونظم قصر ثقافة السويس، محاضرة بعنوان "سلسلة خطاطين مصريين" حاضرها أحمد عايد، تحدث فيها بأن الكثير نبغوا في الخط في العصر الحديث، لكنهم تخرجوا من مدارس صنعها خطاطون كبار، وعلّموا مئات الخطاطين من كل أنحاء العالمين العربي والإسلامي، إلى أن تطور المجدد والمطور، سواء في التشكيلات الخطية في الوحات أو في ما هو أهم.

وأعلن فرع ثقافة السويس على صفحته الرئيسية عن مسابقة "لتصميم أفضل بوستر للطفل" للتوعية بأهمية ترشيد أستهلاك المياه، وأخر موعد لتسليم التصميمات بفرع ثقافة السويس أو بمقر الإقليم يوم الأحد الموافق الاحد ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٠م