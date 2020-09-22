 أطباء بلا حدود: 16 مصابا في قصف استهدف تعز اليمنية - بوابة الشروق
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أطباء بلا حدود: 16 مصابا في قصف استهدف تعز اليمنية

اليمن - ارشيفية
اليمن - ارشيفية
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:23 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 10:23 م
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، اليوم الثلاثاء، إصابة 16 شخصًا، بقصف استهدف عدة مناطق في مدينة تعز جنوب غربي اليمن.

وأفادت المنظمة، في تغريدات عبر حساب مكتبها في اليمن على تويتر، بأنه نتيجة القصف البري الذي وقع يوم أمس على مناطق غالبية سكانها من المدنيين في مدينة تعز ومحيطها، استقبلت مستشفى الثورة التي تدعمها منظمة أطباء بلا حدود 16 مصابا حتى الآن.

وأضافت أنه من بين المصابين نساء وكبار في السن وأطفال، منهم ثلاثة تحت سن العاشرة.

ودعت المنظمة جميع الجماعات المسلحة للالتزام بالقانون الإنساني الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين.

ومساء أمس الإثنين، اتهمت سلطات تعز جماعة الحوثي بقصف أحياء سكنية، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين.

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