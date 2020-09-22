وفيات كورونا في أمريكا تتخطى 200 ألف حالة

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة 200 ألف، اليوم الثلاثاء، وفقًا لبيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

ويأتي هذا المعدل المثير للإحباط بعد ما يقرب من سبعة أشهر من إعلان الولايات المتحدة عن أول حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا في أواخر فبراير.

وسجلت الولايات المتحدة أكبر عدد من الوفيات في العالم بسبب كورونا، فضلًا عن تسجيلها أحد أسوأ الأرقام على أساس نسبة الأفراد المتوفين، إلا أن اختلاف المنهجيات عبر الدول تجعل المقارنات غير دقيقة.

وفي حين أن سكان الولايات المتحدة يمثلون أقل من 5% من سكان العالم، إلا أنها سجلت حوالي 20% من الوفيات المعروفة بسبب الفيروس.

كما تتصدر دول العالم بفارق كبير في عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا، بأكثر من 6.8 مليون، وتليها الهند والبرازيل.

ولا يرضى كثيرون في الولايات المتحدة عن تعامل حكومة الولايات المتحدة مع الجائحة، إلا أن الرئيس دونالد ترامب، الذي يترشح لإعادة انتخابه في نوفمبر، أشاد برد فعل إدارته إزاء تفشي المرض باعتباره لا تشوبه شائبة فعليًا وألقى باللوم على وسائل الإعلام في المواقف السلبية.