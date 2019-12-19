محافظ الشرقية: 50 جنيها للمتر المسطح مقابل التصالح في مخالفات البناء

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، احتساب مقابل التصالح للمتر المسطح بالعزب وتوابع المدن والتي تقع خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح، وكذا المناطق العشوائية والمناطق ذات المستوى المعيشي المنخفض والواقعة داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة الخاصة بالتصالح.

وأوضح المحافظ، في بيان له، اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء طبقًا للأسعار المعمول بها للقرى والعزب، والواردة في الكتاب الدوري رقم 28 لسنة 2020، وذلك بقيمة 50 جنيهًا للمتر الواحد.

كان محافظ الشرقية، كلف مدير الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بديوان عام المحافظة، بإعداد مذكرة بشأن التصالح موضحًا بها بعض العزب والتوابع بالمدن، والمتضرر الأهالي بها من إحتساب قيمة التصالح بالمثل للأسعار بالمدن على الرغم من وجودهم خارج الحيز العمراني وتداخل حدودهم الإدارية مع المدينة وكردون المدينة، ما يتطلب التعامل من الجهة الإدارية المختصة بالمدينة مع تلك المناطق في حالات تراخيص البناء أو محاضر المخالفة.

ولما بدا له من تداخل في تحديد قيم أسعار الأمتار في المناطق المتاخمة للمدن، ما يستلزم احتساب أسعار التصالح وفق الأسعار المُحددة بتلك المدن على الرغم من أن هذه العزب تشكل كتل عمرانية منفصلة وخارج الحيز العمراني للمدينة، تمت مراعاة البعدين الاقتصادي والاجتماعي لقاطني تلك المناطق، قرر المحافظ احتساب قيمة مقابل التصالح للمتر المسطح بتلك العزب والتوابع والمناطق بواقع خمسون جنيهًا للمتر الواحد.