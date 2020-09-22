 ماكرون: البعض اتهم منظمة الصحة العالمية بالتقصير في أزمة كورونا - بوابة الشروق
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ماكرون: البعض اتهم منظمة الصحة العالمية بالتقصير في أزمة كورونا

ماكرون - ارشيفية
ماكرون - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 8:31 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 8:31 م
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن التعاون هو الملجأ الوحيد للخروج من أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية وجدت نفسها متهمة من البعض بالتقصير ومستغلة من البعض الآخر.

وأضاف ماكرون، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، أن «العلماء والصحفيون لهم دور ضروري لفهم والعمل تجاه الأزمة»، منوهًا إلى أنهم اُتهموا ووقعوا ضحية المعلومات المغلوطة.

وتابع: «الأعضاء الدائمون لم يستطيعوا أن يتحدوا كما كنا نرغب، وهناك عضوين منهما فضلا اللجوء إلى التنافس بدلًا من التجمع لإيجاد حل مشترك»، وفقًا لتعبيره.

وانطلقت مساء الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السنوية، بنيويورك، ومن المقرر أن يلقي قادة دول العالم، خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مقاطع فيديو مسجلة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.

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