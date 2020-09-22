محافظ أسيوط: توسعة مدرستين بأبوتيج وديروط لاستيعاب زيادة الطلاب

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن استلام جناحين تعليميين بمدرستين في مركزي أبوتيج وديروط، وذلك في إطار اهتمام المحافظة بالمنظومة التعليمية ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية كأحد العناصر الأساسية للإصلاح وخفض الكثافة داخل الفصول وتعدد الفترات الدراسية.

وأكد محافظ أسيوط، على الاهتمام الذي توليه الدولة بتطوير وتنمية الصعيد والعمل على بناء البنية التحتية وتطوير المؤسسات الخدمية ورفع كفاءتها لتقديم خدمات أفضل للمواطن خاصة في مجال التعليم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووضعها على رأس الأولويات لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذ استراتيجية مصر 2030.

وتابع أنه يتم استكمال خطة المحافظة في بناء مدارس جديدة وتنفيذ أعمال توسع وإحلال كلي وجزئي للمدارس القائمة بالفعل بالتنسيق مع هيئة البنية التعليمية لاستيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد الطلاب والقضاء على الكثافات بالفصول والتي أصبحت من المشاكل الملحة التي يجب التصدي لها.

وأوضح مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، أن بناء على توجيهات محافظ أسيوط بالعمل على الاهتمام بتطوير المنظومة التعليمية بشتى أنحاء المحافظة وخفض الكثافة داخل الفصول ورفع كفاءة المؤسسات التعليمية تم استلام جناحين توسع أحدهما بمدرسة السادس من أكتوبر بقرية دكران بمركز أبوتيج بطاقة 14 فصل دراسي من بينهم 4 فصول لمرحلة رياض أطفال وحجرات للحاسب الآلي والإدارة ومعامل.

وأضاف: "كما تم استلام جناح توسع بمدرسة مساره الإعدادية المشتركة بقرية مساره بمركز ديروط بخلاف حجرات الإدارة والمعامل والأنشطة مؤكدًا على استكمال الأعمال بالمدارس بشتى أنحاء المحافظة طبقا للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي للحد من الكثافة داخل الفصول ووصولها لمعدلاتها الطبيعية".