الحلبوسي يدعو القوى السياسية العراقية إلى إنجاز قانون الانتخابات

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دعا رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، القوى السياسية في البلاد اليوم الثلاثاء إلى تحمل مسؤولياتها وإنجاز قانون الانتخابات.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن الحلبوسي قوله إنه" أصبح لزاماً إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته".

كما طالب الحلبوسي "القوى السياسية جميعاً بتحمل مسؤوليتها لإنجاز القانون وحضور جلسة السبت المقبل ،التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، بحث مع الحلبوسي يوم السبت الماضي قانون الانتخابات وأهمية الانتهاء منه سريعا، للمضي قدما بإجراء الانتخابات المبكّرة في حزيران/يونيو المقبل.