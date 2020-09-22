رئيسة تايوان: لن نسمح للدول الأخرى بـ«التفاخر» في مجالنا الجوي الإقليمي

قالت رئيسة تايوان تساي إنج وين، اليوم الثلاثاء، إن بلادها لن تسمح للدول الأخرى "بالتفاخر" في المجال الجوي التايواني، وذلك في إشارة واضحة إلى الطائرات الصينية التي دخلت مؤخرا إلى المجال الجوي الاقليمي الخاص بالجزيرة.

ويشار إلى أن المقاتلات والقاذفات الصينية دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية أربع مرات منذ يوم الخميس الماضي، حيث عبر بعضها ما يسمى بـ "خط المنتصف" في مضيق تايوان، وهو الذي يقسم الصين وتايوان، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع التايوانية.

وقالت تساي خلال زيارة قامت بها إلى قاعدة في جزر بينجو، الواقعة في مضيق تايوان الذي يبلغ عرضه 160 كيلومترا، إنها واثقة من عزم القوات الجوية على حماية المجال الجوي للبلاد.

وأضافت: "كيف يمكننا السماح للآخرين بالتفاخر في مجالنا الجوي الإقليمي؟"، وذلك في إشارة إلى عمليات التوغل التي قامت بها طائرات صينية في الأسبوع الماضي، تزامنا مع زيارة قام بها مسؤولون أمريكيون رفيعو المستوى.

وحثت تايوان الصين مرارا على ممارسة ضبط النفس في المنطقة، حيث قالت إن مثل هذه التحركات العسكرية "لن تفيد صورتها الدولية".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وينبين قال أمس الاثنين إن تايوان هي جزء لا يتجزأ من الاراضي الصينية، وإنه لا يوجد ما يسمى بـ "خط المنتصف"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ومن جانبه، أدان وزير الخارجية التايواني جوزيف وو، مزاعم بكين اليوم الثلاثاء، وشدد على أن خط المنتصف هو رمز لتجنب الصراعات العسكرية.