ثقافة دمياط تناقش «منارات الحياة»

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة باقة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة دمياط مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

عقد نادى تكنولوجيا قصر ثقافة دمياط محاضرة عن برنامج الورد مع شرح عملي مع سحر النجار عن تنسيق وأوامر البرنامج، كما عرض القصر فيلم "مستقبل مشرق – منارات الحياة " عن الإنجازات الاقتصادية والمشروعات التنموية التي حققتها الإرادة المصرية علي مدار ست سنوات مضت، بجانب ورشة للرسم من قصر ثقافة دمياط مع الفنانة والمدربة رشا الأغا واستكمال مراحل التظليل بالفحم والرصاص.

وضمن عروض الأونلاين قدم قصر ثقافة دمياط الجديدة عرض لرابع الحلقات المسلسلة من فقرة كيف تصبح ممثلا للمخرج محمد والي، كما عقد القصر لقاء مع محمد الألفي عن الإصرار على النجاح رغم المعوقات، فقد وجه الالفى ضرورة البحث فى إمكانيات ومهارات الشخص وكفاءته الذاتية للوصول لأكبر قدر من الاستفادة ووضع أهداف قريبة التحقيق وعدم اليأس.

وقدمت مكتبة ميت أبو غالب عرضا لأعمال روادها عن فصل الصيف، بالإضافة لعدة ورش لقصر ثقافة الطفل مع رنا ليل بفقرة فنية بالألوان والاشكال لتعليم فن توزيع اللون على أشكال الخضراوات، وحكى محمد عبد الجواد قصة أرض الدهب للأطفال للكاتب د. عبد العزيز عتيق، وشارك بيت ثقافة السرو بمسابقة 5 ثقافة.