أوكرانيا تكمل إصلاح جزء من خط أنابيب غاز بالقرب من حدود سلوفاكيا

أعلنت شركة تشغيل شبكة أنابيب الغاز الطبيعي في أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، الانتهاء من إصلاح جزء من خط أنابيب لنقل الغاز بالقرب من الحدود السلوفاكية واستئناف تشغيل الخط الذي يعتبر أحد الخطوط الرئيسية لنقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الشركة الأوكرانية القول إن خط الغاز لوبينج 4 سيستأنف العمل صباح اليوم لينقل الغاز من سلوفاكيا إلى أوكرانيا عند نقطة الاتصال في بوندينس.

وأشارت بلومبرج إلى أن الخط لوبينج 4 هو الوحيد الذي يضمن نقل إمدادات الغاز من دول الاتحادالأوروبي إلى أوكرانيا، وتتمثل أهميته في جذب التجار الأوروبيين نحو تخزين مخزون الغاز الطبيعي في مستودعات التخزين العملاقة لدى أوكرانيا.

كانت شركة تشغيل خطوط الغاز في أوكرانيا قد أعلنت في يونيو الماضي اعتزامها القيام بأعمال الصيانة في نقطة اتصال خطوط الأنابيب في بودينس على الحدود مع سلوفاكيا بعد الأضرار التي تعرضت لها بسبب الفيضانات.

واستغرقت أعمال الإصلاح 3 أسابيع وليس 7 أسابيع كما كان معلنا من قبل.

ويعني استئناف تشغيل خط لوبينج 4 أن العملاء يمكنهم استخدام الخط لتصدير الغاز إلى أوكرانيا بطاقة تصل غلى 27 مليون متر مكعب يوميا.