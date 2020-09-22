الإمارات: أولى محطات الطاقة النووية تصل إلى 50% من قدرتها الإنتاجية

أعلنت شركة نواة للطاقة التابعة للائتلاف المشترك بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، والشركة الكورية للطاقة الكهربائية "كيبكو"، والمسئولة عن تشغيل وصيانة محطات براكة للطاقة النووية السلمية بأبو ظبي، وصول مفاعل المحطة الأولى إلى مستوى 50% من قدرته الإنتاجية للطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة.

وتم الإعلان عن هذا الإنجاز على هامش الدورة السنوية العادية الـ64 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، حيث استضافت دولة الإمارات فعالية حملت عنوان "البرنامج النووي السلمي الإماراتي: رحلة نجاح"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويعد وصول طاقة مفاعل المحطة الأولى في «براكة» إلى مستوى 50% خطوة في غاية الأهمية ضمن عملية اختبار الطاقة التصاعدي، وتأتي بعد مرور شهر واحد على استكمال عملية الربط الآمن للمحطة مع شبكة الكهرباء الرئيسية لدولة الإمارات، وبدء إنتاج أول ميجاواط من الكهرباء الصديقة للبيئة باستخدام الطاقة النووية.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، محمد إبراهيم الحمادي، إن دولة الإمارات تنتج حالياً الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة من خلال المحطة الأولى في «براكة» والتي وصلت إلى ما نسبته 50% من إجمالي قدرتها الإنتاجية، مع مواصلة التقدم في كافة المحطات وفق أعلى معايير السلامة والجودة.