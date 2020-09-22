كوريا الجنوبية تؤكد قدرتها على السيطرة على الوباء المزدوج

أكدت حكومة كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات الصحية قادرة على السيطرة على الوباء المزدوج الذي صاغه بعض الخبراء لوصف الوقت الذي تتزامن فيه الإنفلونزا وفيروس كورونا معا مع اقتراب موسم الإنفلونزا.

وقال "يون تيه-هو" المسؤول الصحي رفيع المستوى في موجز صحفي عقده اليوم -حسب ما نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية- إن هناك مخاوف من الوباء المزدوج، غير أن لقاحات الإنفلونزا لها فعالية في تقليل عدد حالات الإصابة بها، فيجب إفساح المجال لمواجهة فيروس كورونا بشكل أكبر من الإنفلونزا، مضيفا أنه يعتقد بأنه من الطبيعي أن تكون الحكومة قادرة على السيطرة على الإنفلونزا، طالما تقوم بشكل جيد بمواجهة كورونا.

وقالت حكومة سول إن معدلات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد تسير في اتجاه تنازلي منذ نهاية أغسطس الماضي، بفضل التباعد الاجتماعي، داعية المواطنين إلى التعاون المستمر في جهود مكافحة كورونا.

وأضاف أن السلطات الصحية ستراقب عن كثب الوضع الوبائي يومي الأربعاء والخميس، نظرا لأن عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع يكون أقل مما يُجرى في بقية أيام الأسبوع.