 جنوب سيناء تشارك في عرض خطة وزارة التعليم للاستعداد للعام الدراسي الجديد - بوابة الشروق
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جنوب سيناء تشارك في عرض خطة وزارة التعليم للاستعداد للعام الدراسي الجديد

مقر محافظة جنوب سيناء - ارشيفية
مقر محافظة جنوب سيناء - ارشيفية
رضا الحصري
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 6:21 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 6:21 م
شهد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التنسيقي الذي عقده الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشؤون المعلمين، ومسؤولي الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة خطة الدولة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية والتي سيجرى اتخاذها في بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ورفع درجة الاستعداد لمواجهته.

وجرى خلال الاجتماع استعراض خطة الوزارة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا بالتطهير والتعقيم اليومي، وتطبيق إجراءات التباعد والمسافات الآمنة، والتهوية الجيدة، ورفع الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور، وطرق رصد الفيروس، بالتنسيق مع مديريات الصحة.

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