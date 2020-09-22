السعودية: الحل الوحيد للأزمة في سوريا سياسي

شددت السعودية، اليوم الثلاثاء، أمام مجلس حقوق الإنسان على أن الحل السياسي هو الحل الوحيد للأزمة السورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، ومسار جنيف (1)، مؤكدة دعمها لكل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لدى سورية، وتطلعها إلى أن تتحقق آمال الشعب السوري في العيش في بلده بكل أمان ورخاء.



وأوضح رئيس قسم حقوق الإنسان في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف مشعل بن علي البلوي خلال حوار تفاعلي عقده المجلس مع اللجنة الدولية للتحقيق في الانتهاكات في سوريا ونشرتها وكالة الأنباء السعودية"واس" اليوم الثلاثاء "أن التقرير الأخير للجنة يشير إلى استمرار تعرض المدنيين لانتهاكات مروعة ومستهدفة بشكل متزايد من قبل أطراف النزاع التي لم تراع أبسط مبادىء المعاهدات الدولية في هذا الشأن".



وأشار البلوي إلى" تزايد حالات الاغتيال والاختفاء القسري لبث الخوف وقمع المدنيين، إضافةً إلى الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل قوات نظام الأسد والميليشيات الإرهابية في ظل الأزمة الاقتصادية وانعدام الأمن الغذائي وانتشار فيروس كورونا المستجد".



وأعرب البلوي عن القلق والأسى لما أورده التقرير من ارتكاب انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب في مدينة عفرين والمناطق المحيطة بها والذي شمل خطف الرهائن والمعاملة القاسية والتعذيب والاغتصاب، وقتل وتشويه عشرات المدنيين، وتفشى النهب والاستيلاء على الأراضي ذات الملكية الخاصة".



وأوضح البلوي "يشير التقرير إلى حجم الدمار والنهب للمواقع التراثية المصنفة من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)".