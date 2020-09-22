المجلس الإسلامي الأعلى في لبنان يدعو إلى تسريع تشكيل الحكومة الجديدة

ناشد المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى برئاسة مفتي الجمهورية، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم الثلاثاء، القيادات السياسية والدينية للتعاون والتضامن تجاوز الصراعات لإيجاد المخارج الوطنية لولادة الحكومة الجديدة.

وناشد المجلس في بيان صحفي عقب جلسة اليوم: "كل القيادات الدينية والقوى السياسية للتعاون والتضامن وتوحيد الصف لإيجاد المخارج الوطنية لولادة الحكومة".

ودعا المجلس إلى "الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني التي أقرت في الطائف وتطبيق بنودها كاملة، نصا وروحا، لا الخروج عنها أو تفسيرها بما يتعارض مع نصوصها الواضحة والصريحة أو البحث عن الحلول خارج الدستور، بما يؤدي إلى خلافات ونزاعات تضرب الاستقرار في البلاد، وتؤلب الناس بعضهم على بعض".

وأكّد المجلس أن " تشكيل الحكومة من صلاحيات الرئيس المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية كما نص عليه الدستور".

ولفت إلى أن "العقبات والعراقيل والعوائق التي نشهدها تذكرنا بما كان يحصل للحكومات السابقة، الأمر الذي يجب تجاوزه والتزام النظام العام الذي ارتضاه اللبنانيون جميعاً، ولا ينبغي أن نكون مختلفين ومتشددين في المطالب بل ميسرين ومتعاونين، لأنه كفانا مناكفات وتصلبا في المواقف".

ورأى أن "من المراهقة السياسية ومن الخطورة بمكان افتعال مواقف وظروف، تعلوها علامات استفهام كبيرة، لتبرير مطالب خارج الزمان والمكان بإعادة النظر في الأسس التي توافق عليها اللبنانيون جميعا وبعد جهود كبيرة وبمساعدات عربية ودولية مشكورة".

وأهاب المجلس "بكل القوى الوطنية تجاوز الصراعات الضيقة والمصالح الآنية العابرة، والارتفاع إلى مستوى التحديات المصيرية التي يواجهها لبنان في أمنه، وفي موت أبنائه، والتي قد تهدد وحدته ومصيره".

وقال إن" المطلوب الاحتكام إلى الدستور وكل عبث به ومحاولات الالتفاف عليه والتذاكي بتفسيره، هو قفز نحو المجهول وضياع الدولة".

ودعا المجلس "السادة النواب إلى إقرار قانون العفو العام الشامل في السجون المكتظة بالموقوفين والمحتجزين والمحكومين وغير المحكومين اليوم قبل الغد دون أي استنسابية في اتخاذ القرار كي لا يشعر أحد بالغبن والظلم والإهمال تحت حجج واهية".

واعتبر أن المسؤولية تقع " على الجميع للتسريع في تأليف حكومة متخصصين ومستقلين لإنقاذ ما تبقى من هيكل الدولة التي ينبغي أن تستمر بجهود المخلصين من رجالاتها وأبنائها وتخليص اللبنانيين من رحلات وقوارب الموت في البحار".

وأعرب المجلس عن خشيته من أن تضيع مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الودية،" وأن يتبخر الأمل بالخروج من المأزق ولا يبقى سوى الشكر لكل من حاول مساعدتنا بكل جهده، وفشلناه بكل جهود المتربعين على عرش السلطة".

يذكر أنه تم تكليف مصطفى أديب في نهاية آب/اغسطس الماضي بتشكيل حكومة جديدة خلفاً لحكومة حسان دياب التي استقالت يوم 10 من نفس الشهر على خلفية انفجار الرابع من آب/ اغسطس الماضي الذي هز مرفأ بيروت.

وتعذر تشكيل الحكومة حتى الآن ولم يقدم رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب تشكيلة حكومته لرئيس الجمهورية خلال أربع زيارات قام بها أديب منذ تكليفه لقصر بعبدا، فيما كان يفترض أن تولد الحكومة منتصف الشهر الحالي بحسب المبادرة الفرنسية التي دعت إلى تشكيلها في غضون أسبوعين.

ويعاني لبنان من أزمة مالية واقتصادية، وانخفاض قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار، واحتجاز المصارف للودائع وارتفاع نسبة الفقر والبطالة، وعدم ثقة اللبنانيين بالطبقة السياسية التي عبروا عنها بالاحتجاجات الشعبية.