سكرتير محافظة البحيرة: أراضي طرح النهر ستتعرض للغمر عند ارتفاع منسوب المياه

قال حازم الأشموني، سكرتير عام محافظة البحيرة، إن أراضي طرح النهر أماكن منخفضة المنسوب عن الأرض الطبيعية للطرق، مشيرًا إلى أن بعض المواطنين يزرعونها ويستغلونها بشكل غير قانوني.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «من مصر»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر فضائية «CBC»، مساء أمس الاثنين، أن أراضي طرح النهر تتعرض للغمر عند ارتفاع منسوب المياه، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين الغمر والفيضان.

وأوضح أن الغمر هو ارتفاع منسوب المياه بشكل تدريجي ملاحظ، مؤكدًا أن أراضي طرح النهر لا توجد بها ملكيات خاصة بشكل نهائي، فضلًا عن أنها مزروعة بالمخالفة.

وأكد سكرتير عام محافظة البحيرة أن القيادة السياسية تراعي مصلحة المواطن حتى لو كان وضعه غير قانوني، متابعًا: «هناك توجيه من المحافظ بعد الاجتماع برؤساء المدن والمختصين من الزراعة والري لإجراء عمليات الحصاد حاليًا بهذه الأراضي».