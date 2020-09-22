ترامب: دول أخرى بالشرق الأوسط ستنضم للسلام مع إسرائيل قريبا

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تفاؤله بالأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة بعد اتفاقيات السلام التي وقعتها إسرائيل مع عدد من الدول.

وقال «ترامب»، في كلمته خلال افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، «متفائل جدًا بمستقبل منطقة الشرق الأوسط، وهناك دول أخرى ستنضم للسلام مع إسرائيل قريبًا».

وأضاف أن بلاده حققت تقدمًا كبيرًا في عملية السلام بالشرق الأوسط، وكذلك أيضًا في مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن جيش الولايات المتحدة الأمريكية هو أقوى جيش في العالم.

ووصف الاتفاق النووي الإيراني بالاتفاق الفاشل، مشيرًا إلى أن انسحاب بلاده منه كان خطوة هامة.

وانطلقت مساء الثلاثاء، أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في دورتها السنوية، بنيويورك.

ومن المقرر أن يلقي قادة دول العالم، خطاباتهم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عبر مقاطع فيديو مسجلة؛ بسبب جائحة فيروس كورونا.