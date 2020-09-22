 عماد الدين حسين: جماعة الإخوان لن تتوقف عن ممارساتها إلا إذا تخلى عنها ممولوها - بوابة الشروق
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عماد الدين حسين: جماعة الإخوان لن تتوقف عن ممارساتها إلا إذا تخلى عنها ممولوها

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين
نور رشوان
نشر في: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 12:08 م | آخر تحديث: الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 - 12:08 م

توقع عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة «الشروق»، استمرار جماعة الإخوان المسلمين في دعواتها للحشد، على الرغم من فشل الدعوة الأخيرة.
وقال «حسين»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الآن»، الذي يعرض على فضائية «إكسترا نيوز»، صباح الثلاثاء، إن «جماعة الإخوان لن تتوقف عن مثل هذه الممارسات؛ لأن توقفها يعني نهايتها بشكل رسمي»، مضيفًا: «الجماعة لن تتوقف عن ذلك إلا إذا تخلى عنها ممولوها».
وأضاف أن «الجماعة تحتاج إلى أزمات تحدث بين الحين والآخر؛ لكي تعمل عليها إعلاميًا»، مشيرًا إلى تلقيها العديد من الضربات الشعبية والإعلامية والأمنية.


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