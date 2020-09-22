الصحة الكويتية: 3 حالات وفاة و719 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، تسجيل 3 حالات وفاة و719 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفيات إلى 588 حالة وعدد المصابين إلى 100 ألف و683 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي اليوم الثلاثاء- "إن جميع الحالات الجديدة ثبت إصابتها بالفيروس جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة".

وأضاف "أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 99 حالة"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه تم إجراء 4651 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي المسحات 715 ألفًا و887 مسحة.

ودعا مجددًا إلى المواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت أمس الاثنين تسجيل حالة وفاة و530 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفيات إلى 585 حالة، وعدد المصابين إلى 99 ألفًا و964 حالة.