لاعب دجلة يعتذر عن واقعة التعدي على «حامل الكرات» في مباراة الطلائع

اعتذر محمد هلال لاعب فريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة، عن الموقف الذي بدر منه خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش مع الطفل حامل الكرات.

وكانت مباراة وادي دجلة وطلائع الجيش، والتي انتهت بفوز الأخير بهدف دون رد، قد شهدت تعدي هلال على أحد الأولاد حاملي الكرات خلال سير احداث اللقاء.

وقال هلال في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "أريد توضيح ما حدث مع الولد الصغير الذي يحمل الكرات في مباراة اليوم، هي عصبية ملعب، وأنا بالتأكيد اخطأت في حقه، وأعتذر له ولأسرته".

وأضاف: "كل من يرى الصورة المنتشرة للواقعة سيعتقد أنني ضربت الولد، ولكن في حقيقة الأمر أنا لم أفعل ذلك".

واختتم: "لا أحب أن يظهر اسمي في مواقف كهذه، ولكننا كنا متأخرين في النتيجة وكنت في حالة ضغط نفسي".