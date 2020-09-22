بريطانيا تعلن عن إجراءات تقييدية جديدة للحد من انتشار كورونا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، عن فرض إجراءات تقييدية جديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.

وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أنه قد يكون هناك المزيد من الإجراءات، إذا فشلت الخطوات، التي تم اتخاذها اليوم في خفض أعداد المصابين.

وقال في كلمة أمام البرلمان: "يجب أن أؤكد أنه إذا فشلت جميع إجراءاتنا في خفض عدد الإصابات، فإننا نحتفظ بحق فرض قيود أكثر"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وسجلت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات، وتعتبر أكثر الدول الأوروبية تضررا من تفشي الوباء حيث سجلت حتى الآن أكثر من 400 ألف إصابة، ونحو 42 ألف وفاة.

وكان وزير النقل البريطاني، جرانت شابس، قال إن البلاد تشهد "وضعا حرجا للغاية، ومن الواضح أننا متأخرون بأسابيع قليلة عما نراه في مناطق أخرى من أوروبا".

وتابع شابس: "من المهم أن نفعل كل ما في وسعنا لنتمكن نوعا ما من مواجهة هذا الأمر ... وسنسمع من آخرين، بمن فيهم رئيس الوزراء، عن الخطوات التالية المقترحة".

بدوره، قال كبير مسؤولي الصحة في الحكومة البريطانية، كريس ويتي، إن تفشي المرض في بريطانيا "يسير في الاتجاه الخطأ"، وإن البلاد تمر "بنقطة حاسمة" في التعامل مع الجائحة.