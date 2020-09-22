فقد "دوغ فولتر"، راكب الأمواج الأمريكي المحترف، لوح ركوب الأمواج الخاص به في موجة عاتية بخليج ويميا في هاواي، وكانت أمنيته أن يعثر عليه أحد الصيادين بالمنطقة، ولكن المفاجأة أن شخص أخبره بعد سنتين على موقع "فيسبوك" أن لوح الأمواج في الفلبين على بعد 8000 كيلومتر.

قال فولتر، لـ"فرانس برس"، إنه ظن الأمر مزحة في البداية، لكن برؤيته لوح الأمواج الأزرق المصنوع خصيصا له بشكل مميز، علم أن الأمر حقيقي ما أثار دهشته.

أما اللوح، فقد وقع بيد مدرس فلبيني محب لرياضة ركوب الأمواج يدعى جافيان برانزولا في جزيرة سرنغاني جنوب الفلبين، والذي اشترى اللوح من أحد جيرانه بـ40 دولارا.

ورغم سباحة اللوح لآلاف الكيلومترات في المياه المالحة، إلا أن اسم صانعه في هاواي، الذي يدعى "لايلي كارلسون" لم يزل محفورا واضحا على اللوح؛ ما أثار فضول برنزولا وجعله يبحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن الاسم حتى وجده وأرسل له الصورة، فقام كارلسون بدوره في نشر الصورة، والإشارة لفولتر عليها في إنستجرام.

ويقول برانزولا، إنه وجد اللوح في أغسطس عام 2018، أي بعد 6 أشهر فقط من ضياعه في هاواي، بينما أضاف أنه تواصل مع فولتر مالك اللوح، واتفق معه على إعادة اللوح له واستقباله في زيارة لجزيرة سرنغاني بالفلبين.

وبدوره، قال فولتر إنه قرر زيارة الجزيرة بمجرد فك قيود السفر بسبب الجائحة؛ ليهدي برانزولا لوح ركوب أمواج جديد وليعطيه حصصا في ركوب الأمواج.

ويضيف فولتر أنه سعيد بالعثور على لوحه الذي شهد أهم إنجازاته على مر 15 سنة، والتي كان أبرزها ركوب موجة بارتفاع 20 مترا في هاواى عام 2016.

وقام فولتر أيضا بعمل فيديو تعليمي على يوتيوب لرياضة ركوب الأمواج، وبدأ خلاله حملة تبرعات للمدرسة الابتدائية التي يدرس فيها برنزولا.