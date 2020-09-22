موسكو: نعول على سرعة عودة مالي إلى نظام حكم مدني وإجراء انتخابات ديمقراطية

أعربت روسيا عن أملها في سرعة عودة مالي إلى نظام حكم مدني قائم على حوار شامل وإجراء انتخابات حرة وديمقراطية بعد فترة انتقالية.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية -في بيان مقتضب اليوم الثلاثاء بمناسبة العيد الوطني لمالي- "أن موسكو تتطلع إلى سرعة عودة مالي إلى نظام حكم مدني قائم على حوار وطني شامل بهدف إجراء انتخابات حرة وديمقراطية بعد فترة انتقالية قصيرة بمساعدة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الأفريقي".

يذكر أن المجلس العسكري في مالي قد اعتمد "قانونا أساسيا وخريطة طريق للمرحلة الانتقالية" للبلاد، وذلك بعد مفاوضات مع الزعماء السياسيين وممثلي المجتمع المدني؛ حيث ستستمر المرحلة الانتقالية لمدة 18 شهرا وسيتم خلال هذه الفترة تشكيل حكومة مؤقتة مع قبول رئيس دولة مؤقت شخصا مدنيا أو عسكريا.

وكان رئيس المجلس العسكري في مالي العقيد إيسماغويتا قد أطاح في 18 أغسطس الماضي بنظام حكم الرئيس أبوبكر كيتا.