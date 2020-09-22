بريطانيا تجري محادثات لتقليص عقد شراء طائرات إنذار مبكر

أفادت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، بأن بريطانيا تجري محادثات لتقليص عقدها مع شركة صناعة الطائرات الأمريكية بوينج لشراء طائرات إنذار مبكر، بعد ظهور مخاوف من تجاهل الشركات البريطانية في هذا العقد بصورة غير عادلة.



وأوضحت صحيفة تليجراف، أن وزارة الدفاع البريطانية تجري محادثات مع شركة بوينج؛ من أجل تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أموال برنامج شراء الطائرة طراز وي ديجيتال إي 7.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن المحادثات تستهدف تقليل حجم الصفقة من 5 طائرات من طراز إي 7 إلى ثلاثة فقط مع إمكانية شراء طائرة رابعة فيما بعد.



يذكر أن الطائرة وي ديجيتال تعتبر من أحدث طائرات الإنذار المبكر في العالم وستتيح للقوات الجوية الملكية البريطانية قدرات قتالية كبيرة.



من ناحيتها، قالت شركة بوينج ردًا على تقرير صحيفة تليجراف "نحن لا نعلق على المحادثات التجارية".



ونقلت تليجراف عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية القول "نناقش باستمرار برامج المعدات مع شركائنا وبخاصة عندما يتعلق الأمر بتوفير النفقات وخفض التكاليف عندما يكون ذلك مناسبا".