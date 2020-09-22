ورش فنية لأطفال أهل مصر بقصر ثقافة جاردن سيتي

استقبل قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، اليوم الثلاثاء، أطفال مشروع أهل مصر "الدمج الثقافي لأطفال المناطق الحدودية بمحافظة الوادي الجديد والعاصمة" بعد جولتهم الصباحية بقصر عائشة فهمي، وحديقة الأسماك.

ونفذت شيرين عبد المولى، مشرف المكتبة، مطوية بعنوان "اغتيال عالم نووي"، التي تتناول قصة العالم النووي يحيى المشد الذي اغتالته أيدى الغدر للموساد الإسرائيلي بفندق في فرنسا، موضحةً أن نشأة المشد كانت في مدينة بنها، وتخرج من كلية الهندسة قسم كهرباء جامعة الإسكندرية، وتم ترشيحه لبعثة الدكتوراة بلندن، ولكن العدوان الثلاثي حولها إلى موسكو، وانضم إلى هيئة الطاقة النووية المصرية، ثم قضى دراسته في الجامعة التكنولوجية بالعراق حيث قاد برنامج العراق النووي.

وواصلت الورشة الفنية استكمال الشكل النهائي للمنتج الفني والثقافي ودمجهما سويًا، حيث اختتمت الفنانة كريمة الديب ورشة "اصنع كتابك" بإنتاج كتاب الفنان الذي رسمته أنامل الأطفال عن أحلامهم وبيئتهم مدمجة بالقصص القصيرة، التي كتبها الأطفال تحت إشراف محمود سيف الدين بعد عصف أذهانهمأ وعرض نماذج من القصة القصيرة وتوضيح أهم عناصرها، وهي العنوان والخيال.

وضعت الفنانة رضوى القصبجي اللمسات النهائية والشكل الختامي لعرائس الماريونت، كما أجرى كلًا من المخرج عمرو حمزة، ومصطفى إسماعيل البروفة النهائية للعروض المسرحية المزمع عرضها غدًا في حفل الختام، كما سجلت الفنانة أميرة سعد تسجيل الصوت وإخراج فيلم الصندوق الأسود، ونفذت منى عبد الوهاب ورشة لتشكيل الحلي من الخرز وأنهت ورشة مجسمات أشكال ديزني من الخرز.