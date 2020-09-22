ماليزيا: نرغب في رؤية تجديد وإصلاح ملحوظ في الأمم المتحدة بشأن تسوية النزاعات

أعرب رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، عن رغبة بلاده في رؤية تجديد ملموس وإصلاح ملحوظ في الأمم المتحدة بشأن تسوية النزاعات التي حدثت ومازالت تحدث في بعض مناطق العالم.

وقال محيي الدين -في كلمته التي ألقاها خلال اجتماع الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الـ75 لإنشائها، حسبما ذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية- إنه من الضروري جدا أن تلعب الأمم المتحدة دورها القيادي ويجب أن تكون كاملة بما فيه الكفاية، ليس فقط من حيث الحرية السياسية، ولكن أيضا من حيث الدعم المستمر للدول الأعضاء في التجاوب مع بعض المشاكل الرئيسية التي يواجهها العالم، متابعا "لقد حان الوقت لها أن تعيد النظر في إنجازاتها؛ مما يشمل تحسين نقاط الضعف وإزالة كافة المعوقات التي تعرقل التقدم المستدام".