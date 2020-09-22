القومي لثقافة الطفل: سنعلن قريبا عن فوز طفلة من الإسكندرية بجائزة يابانية

أعرب محمد ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، عن تمنياته بأن تستعيد مصر ريادتها في جميع المجالات وخصوصًا الثقافي، مشيدًا بفوز الطفل عبدالرحمن ماهر بالمركز الثاني في المسابقة العالمية بالصين «story club».

وقال ناصف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «دائرة الحدث» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء الإثنين، أن المركز شارك في مسابقة «story club» بعشرة فيديوهات، منوهًا بأن المنصة الخاصة للمركز عليها حوالي 660 فيديو.

وذكر أن هناك طفلة أخرى تدعى سلمى من محافظة الإسكندرية، حصلت على جائزة ثقافية من إحدى المؤسسات اليابانية، مضيفًا أنه سيتم الإعلان عن هذا الفوز قريبًا.

وفاز الطفل عبدالرحمن ماهر، ابن المركز القومى لثقافة الطفل والحديقة الثقافية، بجائزة عالمية في القصة من الصين ضمن المسابقة العالمية نادى القصة story club عن مكافحة فيروس كورونا، وذلك ضمن عشرة دول فازوا من 30 دولة تقدمت بأعمالها، وذلك من خلال فيديو عن كورونا نشر في قناة المركز القومى لثقافة الطفل على يوتيوب ضمن برنامج من إبداعات الصغار.