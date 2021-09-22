البر الرئيسي الصيني يسجل 41 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 16 منها محلية

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أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأربعاء أنها تلقت تقارير عن تسجيل 41 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 16 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 25 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 95851 حالة، بينهم 984 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 90231 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل تسع حالات إصابة جديدة بدون أعراض، جميعها من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.