غزل المحلة يقرر تأجيل معسكر الإسماعيلية 4 أيام

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قرر الجهاز الفني لنادي غزل المحلة بقيادة محمد عودة، تأجيل معسكر الفريق المقرر إقامته بأسوان للتاسع والعشرين من الشهر الحالي بدلا من الخامس والعشرين من نفس الشهر.

وجاء قرار الجهاز الفني لفريق غزل المحلة بتأجيل المعسكر المقرر إقامته بالإسماعيلية، إلى نهاية الشهر الحالي بسبب عدم اكتمال التعاقدات الجديدة.

ورغبة محمد عودة في اقامة المعسكر بكامل اللاعبين الجدد والقدامى وذلك من اجل انصهار جميع العناصر الجديدة والقديمة داخل قوام الفريق بالشكل الذي يؤدي الي الانسجام بين جميع اللاعبين قبل انطلاقة الدوري الممتاز.