رئيس مدينة ملوي يناقش مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة تفعيل مشروع قرية متعلمة

أعلن اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، عقد اجتماع مع وفد هيئة إنقاذ الطفولة بالمنيا؛ لبحث تفعيل مشروع قرية متعلمة، وتنفيذ عدد من الأنشطة بمركز ومدينة ملوى، وعمل ورشة عمل لمناقشة واعتماد الدور النهائي الخاص باللجنة الفنية على مستوى مركز ملوى.

جاء ذلك بحضور وفد هيئة إنقاذ الطفولة ونائب رئيس مركز ملوى ومديرى الإدارات "التربية والتعليم ـ الصحة ـ الشباب والرياضة ـ التضامن الاجتماعي ـ إدارة حماية الطفل بملوى ـ محو الأمية وتعليم الكبار"، وذلك لاستعراض إنجازات الهيئة خلال الفترة الماضية، ومناقشة الخطط المستقبلية للهيئة، والمشاريع الحالية التي يتم تنفيذها بمركز ملوى، ومنها مشروع قرية متعلمة، ومشروع الصداقة، والتنسيق بين الهيئة واللجنة الفنية لتوزيع الأدوار لتحقيق أقصى استفادة تعود على المواطنين بالنفع، وتساهم في دفع عجلة التنمية بمركز ملوى.