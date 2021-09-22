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بعد أيام من رحيل بوتفليقة.. وفاة رئيس الجزائر السابق عبد القادر بن صالح

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 11:28 ص | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 11:28 ص

أفاد موقع "النهار" الجزائري، اليوم الأربعاء، بوفاة رئيس مجلس الأمة ورئيس الجزائر سابقًا عبد القادر بن صالح، عن عمر ناهز 80 عاما، بعد تدهور صحته.

وشُيع جثمان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، الأحد الماضي، وورى الثرى في مربع الشهداء بمقبرة العالية في العاصمة الجزائر، المخصصة لأبطال حرب الاستقلال.

وشوهدت عربه عسكرية مزينة بالورود، تسبقها عربة تحمل الجنود، تجر الجثمان عبر شوارع العاصمة إلى مقبره العالية.

وحضر مراسم الدفن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون وكبار مسؤولي الدولة وممثلي السلك الدبلوماسي، إلى جانب عائلة بوتفليقة.

 


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