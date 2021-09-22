رئيس الفلبين: أصدرت تعليمات بمراجعة الحرب على المخدرات

قال الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي، إنه أمر بمراجعة حملة الحكومة ضد المخدرات غير المشروعة، والتي تعرضت لانتقادات لأنها خلفت آلاف القتلى في عمليات الشرطة.

وفي خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال دوتيرتي إن إدارته لديها تفويض والتزام تجاه الشعب الفلبيني لحمايته من أذى وخطر الخارجين على القانون.

وتابع: "لكن تحقيق هذا الهدف لم يكن بدون تحديات.. أقول هذا بعبارات لا لبس فيها: القانون ينطبق على الجميع".

وأضاف: "لقد أصدرت تعليمات لوزارة العدل والشرطة الوطنية الفلبينية بمراجعة إدارة حملتنا ضد المخدرات غير المشروعة.. أولئك الذين يتبين أنهم خرجوا على الحدود أثناء العمليات سوف يخضعون للمساءلة بموجب قوانيننا".

جاءت تصريحات دوتيرتي بعد أسبوع من إعلان المحكمة الجنائية الدولية عن فتح تحقيق كامل مع المسؤولين الفلبينيين بتهمة القتل على خلفية حملة "الحرب على المخدرات".

وبحسب المحكمة، أظهر تحقيق أولي أن الحملة "لا يمكن اعتبارها عملية شرعية لفرض القانون، وأن عمليات القتل ليست مشروعة ولا مجرد تجاوزات في عملية مشروعة".

وأطلق دوتيرتي الحرب على المخدرات بعد انتخابه رئيسا عام 2016 بناء على برنامج لمكافحة الجريمة. وقتل أكثر من 7 آلاف شخص في الحملة الأمنية منذ ذلك الحين، لكن منظمات حقوق الإنسان تقدر أن العدد الحقيقي قد يكون 3 أضعاف هذا العدد.