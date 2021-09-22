الكويت: حالة وفاة واحدة وإصابة 38 بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 411316، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالي حالات الوفيات 2442.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، في البيان الصحفي اليومي، أن عدد الحالات في العناية المركزة 14 حالة تتلقى الرعاية الصحية، مشيرًا إلى تسجيل 58 حالة شفاء من بين المصابين بالفيروس، خلال نفس الفترة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 408159 حالة.