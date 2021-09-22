بريطانيا تعتزم قبول شهادات التلقيح الإماراتية بداية من الرابع من أكتوبر

تعتزم بريطانيا قبول شهادات التلقيح الصادرة عن السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة بداية من الرابع من أكتوبر.



وكتب وزير الدولة للنقل جرانت شابس، على حسابه على موقع تويتر :"سنقبل شهادات التلقيح الإماراتية اعتبارا من الرابع من أكتوبر بعد التحديثات على تطبيق التطعيم الخاص بهم".



وأضاف: "كمركز رئيسي لحركة النقل يتواجد به كثير من المغتربين البريطانيين، فإن هذا خبر رائع لإعادة فتح السفر الدولي وتعزيز الأعمال ولم شمل العائلات".



ولم يوضح الوزير المزيد من التفاصيل، كما لم يتضح ما إذا ما كان الأمر سينطبق على لقاحات بعينها.