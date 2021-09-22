ارتفاع الإنفاق على خدمات البنية التحتية السحابية بالصين بـ54% في الربع الثاني

أظهر تقرير صناعي أن إنفاق الصين على خدمات البنية التحتية السحابية ارتفع بنسبة 54% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2021، مدعوما بارتفاع الطلب المحلي مع بقاء التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والصناعات الذكية على أجندة الشركات والحكومة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم الأربعاء، عن شركة كاناليس لأبحاث سوق التكنولوجيا القول إن إنفاق البلاد على خدمات البنية التحتية السحابية بلغ 6ر6 مليار دولار أمريكي خلال هذه الفترة.

وأظهرت بيانات من كاناليس أن علي بابا كلاود ظلت في صدارة السوق بحصة سوقية تبلغ 34% ، بينما بقيت هواوي كلاود في المرتبة الثانية واحتلت 19% من السوق.

ومدفوعة بالمكاسب في السياحة الذكية والحكومة والتمويل، شهدت تينسنت كلاود نموا متسارعا في الربع الثاني، حيث نمت بما نسبته 92% على أساس سنوي لتحتل 8ر18% من السوق.

وأظهرت البيانات أنه بيدو آي كلاود احتلت المركز الرابع بحصة 8% بعد أن توسعت بنسبة 49% على أساس سنوي في الربع الثاني.

وقالت كاناليس إن أكبر أربعة مزودين للخدمات السحابية في الصين يمثلون 80% من إجمالي إنفاق البلاد في هذا المجال.