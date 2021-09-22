وزير الخارجية الألماني يطالب مجددا بانسحاب سريع للمرتزقة من ليبيا

طالب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مجددا بانسحاب سريع للمرتزقة الأجانب من ليبيا.

وخلال مؤتمر ليبيا على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أصر ماس على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد في الرابع والعشرين من كانون أول/ديسمبر المقبل من أجل عدم تعريض عملية السلام في البلاد للخطر بعد سنوات طويلة من الحرب الأهلية.

وشاركت في المؤتمر مرة أخرى الدول التي تلعب دورا في الصراع، وكان من بين الحضور إلى جانب ماس وزيرا خارجية الولايات المتحدة وفرنسا بالإضافة إلى ممثلين عن روسيا وتركيا ومصر والإمارات.

وأضاف السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:" خرجت ليبيا في العام الماضي من ظلام صراع مسلح، لكن السلام أكبر من مجرد غياب الحرب، كما أن هناك العديد من المخاطر القائمة".

وكان تقرير للأمم المتحدة صادر قبل أربعة أسابيع ذكر أن:" قوات ومرتزقة أجانب لا تزال تعمل في ليبيا دون أي تراجع ملحوظ في أنشطتهم".

وتضطلع ألمانيا بدور وساطة في الصراع الليبي منذ عقد، وكانت الحكومة الألمانية عقدت في العام الماضي مؤتمر قمة كبيرا عن ليبيا في برلين بهدف إنهاء تدخل دول أخرى في الصراع ووقف توريدات السلاح والمرتزقة إلى ليبيا، وأتبعت الحكومة الألمانية هذا المؤتمر بمؤتمر آخر عقدته في برلين في حزيران/يونيو الماضي.