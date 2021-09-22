ألمانيا: تقديم أكثر من 5 ملايين جرعة لقاح كورونا لدول أخرى

أعلنت متحدثة باسم الخارجية الألمانية، اليوم الأربعاء، أن ألمانيا قدمت حتى الآن 5.1 مليون جرعة لقاح مضاد لكورونا إلى دول أخرى.

وأوضحت المتحدثة أن تقديم هذه الجرعات تم عن طريق تحالف "كوفاكس" أو عن طريق اتفاقات ثنائية، وقالت إن مجموع ما قدمته ألمانيا من جرعات لقاح كورونا للخارج، بلغ 5 ملايين و106 آلاف و960 جرعة، مشيرة إلى أن نحو 3.5 مليون جرعة تم تقديمها عبر " كوفاكس" و1.5 مليون جرعة تم تقديمها عبر اتفاقات ثنائية.

وذكرت المتحدثة أن الدول التي تلقت هذه الجرعات هي أوزبكستان وطاجيكستان وموريتانيا والسودان، "وسنواصل بذل الجهود من أجل توزيع عادل للقاحات على مستوى العالم".

ولم توضح الأرقام المذكورة ترتيب ألمانيا في المقارنة الدولية المتعلقة بتقديم لقاحات كورونا للدول الفقيرة.

يذكر أن ألمانيا عضو مؤسس في مبادرة "اكت إيه" التي تأسست في أبريل للتعاون في مكافحة الجائحة كما أنها خصصت مبالغ مالية كبيرة لهذا الغرض وقد تم توريد أغلب هذه المبالغ إلى منصة اللقاحات "كوفاكس" فيما تم توريد مبالغ مالية أصغر إلى منصات التشخيص وأدوية كوفيد-19.

وتطالب مبادرة كوفاكس بدعم الأبحاث في مجال لقاحات كورونا كما أنها تقوم بشراء هذه اللقاحات بصورة مباشرة.