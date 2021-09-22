 وزير الخارجية العراقي: الانتخابات ستحظى بمراقبة دولية كبيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية العراقي: الانتخابات ستحظى بمراقبة دولية كبيرة

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 3:05 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 سبتمبر 2021 - 3:05 م
أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن الانتخابات التي من المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل في البلاد ستحظى بمراقبة دولية كبيرة.

وقال حسين، في تصريح خاص للقناة العراقية الإخبارية، اليوم الأربعاء، إن "الانتخابات المقبلة ستحظى بدعم دولي واضح، وذلك عقب اتخاذ مجلس الأمن الدولي قرار بمراقبة الانتخابات العراقية وبموافقة جميع الأعضاء، وبالإضافة إلى قرار الاتحاد الأوروبي بدعم المسيرة الانتخابية في البلاد".

وأضاف أن جامعة الدول العربية ومنظمات دولية أخرى سيرسلون أيضا مراقبين لدعم العملية الانتخابية في البلاد، مشيرا إلى موافقة عدد من الدول، دون أن يذكرها، على إرسال مراقبين من أجل مراقبة الانتخابات البرلمانية التي سيجريها العراق الشهر المقبل، أسوة بمنظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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