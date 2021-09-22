اجتماع خليجي أوروبي يؤكد أهمية تعزيز العلاقات وتنسيق المواقف

عُقد اجتماع خليجي مشترك مع الاتحاد الأوروبي، وذلك على هامش اجتماعات الدورة السادسة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.

وذكر بيان صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، اليوم الأربعاء، أنه جرى خلال الاجتماع، الذي عقد أمس الثلاثاء، استعراض الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على تعزيز العلاقات والتعاون بين الجانبين وتنسيق المواقف لخدمة المصالح المشتركة.

كما تم استعراض ملف مفاوضات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي وأهمية الدفع بها واستكمال هذا الملف لما يمثله من أهمية لتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجانبين.

كما تناول الاجتماع كافة القضايا الإقليمية والدولية والتي تتعلق بأمن المنطقة، وأهمية دور المجتمع الدولي في "تعزيز الأمن والسلم واحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ورفض التدخل في الشؤون الداخلية ونبذ التطرف والإرهاب والعنف لاسيما والعالم والمنطقة تواجه العديد من التحديات التي تتطلب تكاتف جهود المجتمع الدولي وتعاونه لمواجهتها".