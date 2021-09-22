أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، أن العراق يتطلع لبناء علاقات تعاون عميقة مع الهند في مُختلِف المجالات خصوصًا زيادة حجم التبادل التجاريِ، والاقتصادي، وفتح آفاق الاستثمار.

وأشار حسين - خلال لقائه نظيره الهندي "سوبرراهمانيام جيشانكار"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ76 في نيويورك - إلى أهمية تظافر الجُهُود وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال مُكافحة الإرهاب وتنسيق المواقف في المواضيع ذات الاهتمام المُشترَك من خلال المنظمات الإقليميّة والدوليّة، معربًا عن شكر بلاده لمُواقف الهند الداعمة لها في المحافل الدوليَّة، ودعمهم في الحرب ضدَّ الإرهاب.

وذكر بيان لوزارة الخارجية - أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء - أن الوزيرين بحثا، خلال اللقاء، العلاقات بين بغداد ونيودلهي، وسُبُل تطويرها وفتح آفاق التعاون المُشترَك في مُختلِف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين بالإضافة إلى المسائل الإقليمية والدولية وانعكاساتها على السلم والأمن الدولي.