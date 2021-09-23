أدانت الجزائر محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها السودان، داعية الاتحاد الأفريقي إلى تكثيف الجهود من أجل التأكيد على تعزيز عملية إرساء الديمقراطية في أفريقيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان اليوم، أنه في الوقت الذي كانت فيه الشعوب الأفريقية تعتبر بأن عهد الانقلابات والتغييرات غير الدستورية، التي كانت تتراكم، قد ولى في إفريقيا، شهد السودان الشقيق مؤخرا محاولة انقلاب فاشلة تستنكرها وتدينها بشدة الجزائر باعتبارها تتنافى مع الاتفاق السياسي والنصوص التأسيسية لاتفاقيات الخرطوم واتفاقية جوبا للسلام، المندرجة ضمن عملية الانتقال الناتجة عن الإرادة التوافقية للأطراف المدنية والعسكرية السودانية.

وأضاف البيان أن الجزائر تدعو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لتكثيف الجهود من أجل التأكيد على تعزيز عملية إرساء الديمقراطية في أفريقيا وتمسك الدول الأعضاء بالمبادئ الأساسية للاتحاد الأفريقي، لاسيما رفض أي تغيير غير دستوري للحكومات وأي استيلاء على السلطة بالقوة لضمان احترام سيادة الدول واستقلالها وسلامتها الإقليمية ووحدتها الوطنية و مكاسب شعوبها الشقيقة لا سيما الحوكمة الرشيدة.