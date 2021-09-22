محافظ جنوب سيناء يوجه بتكثف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تكثيف حملات إزالة التعديات وضبط المخالفات بكل مدن المحافظة، لإزالة الأسوار والعشش التي أقامها المواطنين حول العمارات، وذلك في إطار منع المخالفات بالمدن والحفاظ على المظهر الحضاري بها.

وأكد المحافظ، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن الحملات تأتي بالتنسيق مع كل الجهات المعنية، مع إلزام المواطنين برفع مخلفات الإزالة، وتحرير المحاضر ضد المخالفين.

وأهاب محافظ جنوب سيناء بالمواطنين بعدم التعدي على حرم الطرق ببناء الأسوار، خاصة أنه جارٍ التخطيط لإقامة العديد من المشروعات تنفيذًا لاستراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030.

وقال العميد هاني بدوي، رئيس مدينة طور سيناء، إنه جرى تكثيف حملات الإزالة بالمدينة، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري بها، ومازالت الحملات مستمرة حتى الآن بناءً على توجيهات المحافظ خالد فودة.

وأكد في تصريح له اليوم على استمرار حملات إزالة التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مع استمرار المتابعة والرصد، إضافة إلى شن حملات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأضاف أنه جرى التأكيد على رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال النظافة ورفع أثار إزالة التعديات التي جرت اليوم، وسرعة رصد المخالفة حين الشروع فيها من خلال التواجد الدائم والمستمر ليلًا لإظهار المدينة بالشكل اللائق.