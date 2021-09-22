وزير السياحة الاسترالي: نعتزم فتح حدودنا الدولية بحلول الكريسماس

تعتزم استراليا فتح حدودها الدولية، بحلول أعياد الميلاد(الكريسماس)، على أقصى تقدير، في تخفيف لواحد من أكثر القيود صرامة في العالم على السفر للخارج، منذ بدء الجائحة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال وزير السياحة، دان تيهان، في فعالية لنادي الصحافة الوطني الاسترالي اليوم الأربعاء ، إن الاستراليين سيتمكنون من السفر للخارج، بدون أي قيود على وجهتهم، بمجرد أن يصل معدل التطعيم في ولايتهم إلى 80%.

ويتم إغلاق الحدود الاسترالية ، بالأساس أمام غير المواطنين وغير المقيمين، منذ آذار/مارس 2020 .

وأضاف تيهان "سيتمكن الأشخاص من السفر بحرية، خارج استراليا، بدون أي قيود" بموجب الخطة الوطنية، التي تحكم خروج البلاد من مرض كوفيد-19".

وتابع أن الاستراليين سيظلوا خاضعين للقواعد، التي تحكم البلدان، التي يزورونها. وتدرس الحكومة فتح فقاعات سفر مع العديد من الدول لتقليص وقت الحجر الصحي.