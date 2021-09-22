قال دكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، إن الدولة تستهدف حماية الشعب المصري كله من تداعيات فيروس كورونا، واللجنة العليا لإدارة الأزمة تتابع الموقف عن كثب.

وأضاف خلال مدخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، مع دينا عصمت، اليوم الأربعاء، على شاشة «dmc»، أن تطعيم الأطفال أمر مطروح، تبعًا للقرارات المتخذة بصدد تداعيات الموقف الصحي، داخل مصر أو عالميًا، لافتًا إلى عمل الدولة على توفير اللقاحات لتغطية احتياجات جميع المواطنين.

وأوضح أنه يوجد أزمة عالمية في إنتاج اللقاحات، بالإضافة إلى تزايد الأزمة خلال تعرض الصين لموجة الإصابة بمتحورات كورونا المختلفة، نظرًا لتوجيه الإنتاج الصيني إلى السوق المحلي عوضًا عن التصدير.

وأشار إلى جهود الدولة في الحصول على اللقاحات منذ بداية الجائحة، بالإضافة إلى إنتاج اللقاحات محليًا، مضيفًا: "حسينا إن اللقاحات فيه استحواذ ليها من الدول المنتجة".

سبق وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إنتاج أكثر من 5 ملايين جرعة من لقاح سينوفاك المصري قبل نهاية العام الحالي، وذلك ضمن خطة لتطعيم أكبر قدر من المواطنين، في ظل استمرار جائحة كورونا، وناشدت الوزارة، بضرورة الدخول على موقع وزارة الصحة وحجز اللقاح من خلال موقع تسجيل لقاح كورونا.

أما عن إمكانية تصدير اللقاح للدول الإفريقية، فقال: "قدرنا نساهم في دعم الكثير من الدول، وصدرنا أجهزة طبية وأدوية ومستلزمات، بالإضافة إلى معونات"، موضحًا خطط الدولة مع الاتحاد الإفريقي بشأن تصدير كمية من اللقاحات عقب تغطية احتياجات مصر، وتوفر المواد الخام اللازمة للتصنيع من الدول المُصنعة.

أعلنت مديرية الصحة والسكان بقنا عن بدء انطلاق فعاليات حملة «معًا نطمئن.. سجل الآن» صباح اليوم الأربعاء لتشجيع المواطنين على التسجيل في موقع وزارة الصحة والسكان لتلقى اللقاح في نفس اليوم، من خلال تخصيص 9 أتوبيسات مجهزة تضم أعضاء فريق التوعية والتواصل المجتمعي التابع لوزارة الصحة والسكان بواقع 10 أفراد للفرقة الواحدة، والتي ستجوب مختلف قرى ومراكز المحافظة لمدة شهر.