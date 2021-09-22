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قال شاكر أبو المعاطي رئيس قسم الأرصاد بالمعمل المركزي للمناخ، إن فصل الخريف بدأ رسميًّا اليوم الأربعاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن بداية الربيع تتضمن بدء الاعتدال المناخي، حيث تكون ساعات النهار متساوية مع ساعات الليل.

وأوضح أنّ الحرارة تنخفض بين درجتين إلى ثلاث درجات مئوية، واصفًا فصل الخريف بأنه ربيع مصر.

وتابع: "في فصل الخريف، الحرارة تنخفض وأوراق الأشجار تتساقط، لكن مع التغيرات المناخية أصبح الخريف مثل فصل الربيع تمامًا".

وأشار رئيس قسم الأرصاد، إلى أن بداية فصل الخريف ستشهد انخفاضًا تدريجيًّا في درجات الحرارة.