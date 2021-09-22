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نعت الكاتبة فريدة الشوباشي، المشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق الذي وافته المنية يوم الثلاثاء.

وقالت خلال لقائها ببرنامج "المواجهة" على شاشة "إكسترا نيوز"، مساء الثلاثاء: "كل يوم سنكتشف كم كان صلبًا وجسورًا ووطنيًّا مخلصًا لأنه حمى مصر".

وأضافت: "فيه حاجة كلنا حاسينها إن هو اللي اختار السيسي.. هو سابلنا الأمان.. المشير العظيم هو ابن مصر البار".

وتقدّمت الشوباشي، بالعزاء للشعب المصري بأكمله لأنّه فقد رجلًا عظيمًا للغاية.

وتوفي المشير محمد حسين طنطاوي، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 85 عاما.

وتخرج طنطاوي في الكلية الحربية المصرية عام 1956، ثم كلية القادة والأركان، وشارك في حرب 1967 وحرب الاستنزاف وحرب أكتوبر 1973.

وتوّلى المشير طنطاوي إدارة شؤؤون البلاد، رئيسًا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في 11 فبراير 2011.

وظل على رأس السلطة حتى تسليم منصبه وأداء اليمين الدستورية في 1 يوليو 2012، وأحيل للتقاعد بقرار رئاسي من محمد مرسي في 12 أغسطس 2012.