العراق وتونس تبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات

بحث وكيل وزارة الخارجية العراقية نزار الخيرالله مع السفير التونسي لدى العراق رضا زقیدان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في ضوء الإمكانيات الكبيرة المشتركة.

وذكر بيان لوزارة الخارجية، أوردته وكالة الأنباء العراقية، اليوم الأربعاء، أنه جرى - خلال اللقاء - التطرق إلى التطورات السياسية الداخلية وأبرز التحديات التي مرت بها عملية الانتقال السياسي في العراق وتونس.

وأكد الوكيل - خلال اللقاء - حرص العراق على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون الإستراتيجي مع تونس، مشيرا إلى وجود العديد من المشتركات والإمكانيات الكبيرة المتاحة لتعزيز التعاون الثنائي، وأن هناك حاجة للعمل سويا وبذل مزيد من الجهود للارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين.

واستعراض الجانبان التحديات والمشاكل السياسية والأمنية التي تشهدها بعض الدول وانعكاساتها على المنطقة العربية، وأهمية تكاتف الجهود الدولية لمواجهة هذه التحديات.





