«أكسل شبرينجر» الألمانية تخطط لتوظيف مئات الصحفيين خلال الأعوام القادمة

تخطط شركة الإعلام الألمانية العملاقة "أكسل شبرينجر" لتوظيف عدة مئات آخرين من الصحفيين في السنوات المقبلة، حسبما قال مسؤول كبير في الشركة في مقابلة.

وتمتلك أكسل شبرينجر علامات مثل صحيفة "بيلد" التي تتمتع بأعلى توزيع بين الصحف في ألمانيا. وأطلقت صحيفة بيلد قناة تلفزيونية في آب/أغسطس.

كما تدير أكسل شبرينجر أيضا صحيفة دي فيلت ولها حصة الأغلبية في صحيفة "بيزنس إنسايدر".

وقال يان باير، عضو مجلس إدارة أكسل شبرينجر، المسؤول عن قسم وسائل الإعلام، في مقابلة مع صحيفة زود دويتشه تسايتونج إنه يتوقع أن يزداد عدد الصحفيين.

وأضاف أنه "من بين 16 ألف موظف في أكسل شبرينجر، يعمل تسعة آلاف في قطاع الإعلام، منهم 2400صحفي، ومن المقرر أن يصبح عددهم أكثر من ثلاثة آلاف خلال السنوات الخمس المقبلة".

وقال باير إن هذا العدد لا يشمل الإعلان الأخير عن شراء أكسل شبرينجر لموقع بوليتيكو الإخباري الأمريكي وحصة الـ 50% المتبقية من مشروعها المشترك الحالي "بوليتيكو يوروب".