اعتذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نيابة عن الحكومة الفرنسية، للحركيين الجزائريين، طالبًا الصفح عن التخلي عن قرابة 200 ألف مقاتل جزائري بعد حرب الاستقلال، رغم الوعود بالاعتناء بهم.

وأعلن ماكرون -في حفل أقيم في قصر الإليزيه حضره حوالي 300 شخص، معظمهم من الحركيين وعوائلهم- عن مشروع قانون "تعويض" قبل نهاية العام.

والحركيون الجزائريون مصطلح يشير إلى الجنود الذين حاربوا إلى جانب الفرنسيين في حرب تحرير الجزائر، التي استمرت من 1954 إلى عام 1962، ووصلوا إلى فرنسا وعاشوا في مخيمات إيواء مهجورة، ويطلق عليهم في الجزائر لقب الخائن.

وعندما انتهت الحرب، فر الحركيون الذين خافوا على أنفسهم من التصفية من طرف جبهة التحرير، إلى فرنسا.

وقال ماكرون، في حفل أقيم في قصر الإليزيه: "أريد أن أعبر عن امتناننا للمقاتلين. أنا أطلب المغفرة. لن ننسى". وأضاف الرئيس أن "فرنسا أخفقت في أداء واجبها تجاه الحركيين وزوجاتهم وأولادهم".

ليست المرة الأولى التي يكرم فيها ماكرون حركي الجزائر، فقد سبق تكريم 26 شخصا منهم في العام 2018، ومنحهم رتبة فارس في جوقة الشرف للدولة، في خطوة أثارت استياء العديد من الجزائريين، كما الخطوة الحالية.

• من هم الحركيون الجزائريون؟

حسب "فرانس 24"، فالحركيون مقاتلون سابقون يصل عددهم إلى 200 ألف، جندوا في صفوف الجيش الفرنسي خلال حرب الجزائر بين العامين 1954 و1962.

وفي ختام هذه الحرب، تعرض جزء من هؤلاء المقاتلين الذين "تخلت" عنهم باريس لأعمال انتقامية في الجزائر، ونقل عشرات الآلاف منهم برفقة الزوجات والأطفال إلى فرنسا، حيث وضعوا في "مخيمات موقتة" لا تتوافر فيها ظروف العيش الكريم التي تركت ندوبا لا تمحى.

ويعد صلاح عبدالكريم، أحد أبرز قادة الحركيين وممثلهم في الخارج، وحصل على وسام من ماكرون خلال استقباله في قصر الإليزيه، بالإضافة إلى بورنيا تارال، ابنة أحد الحركيين، و"الناشطة من أجل مساواة الفرص والتنوع".

وخلال السنوات الماضية، عانى الحركيون في فرنسا من التهميش، بعد إيداعهم في مخيمات، وطالبوا بزيادة التعويضات، ومنحهم العديد من المزايا.

كانت وزارة الدولة للجيوش الفرنسية عرضت في 2018 خطة للدولة لدعم الحركيين، بميزانية قيمتها 40 مليون يورو على 4 سنوات، بهدف تحسين المعاش التقاعدي للمقاتلين السابقين ومساعدة أولادهم الذين يعيشون في أوضاع صعبة.

ويعد جنوب فرنسا قاعدة الحركيين وأسرهم، حيث لديهم تواجد كبير هناك، ويحتفلون في 25 سبتمبر من كل عام باليوم الوطني لتكريم الحركيين، الذي يحتفل به منذ عام 2003 وحتى الآن.